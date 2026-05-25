取れるはずの白星が、また指の間からこぼれ落ちた。日本ハムは２４日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に６―７で逆転負けを喫し、敵地同一カードで３連戦全敗。今季のソフトバンク戦も開幕から８戦全敗となり、交流戦前のシーズン序盤を借金「３」のリーグ４位で終えた。この日は初回に野村佑希内野手（２５）の７号満塁弾で４点を先制。だが、先発の北山亘基投手（２７）が２回に追いつかれ、３回には柳田に勝ち越し２ラン