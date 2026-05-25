米国・ＷＷＥ傘下のメキシコ・ＡＡＡが、驚きの展開で話題騒然だ。２３日（日本時間２４日）の放送（メキシコシティー）のオープニングで、ＷＷＥ殿堂者でルチャ・リブレのレジェンド、レイ・ミステリオが同団体のＧＭに就任することが発表された。４月の祭典「レッスルマニア４２」にも出場した元世界王者は「ＡＡＡをこれまでにない高みへと導く」などと、新時代到来を宣言した。これには異様な大歓声が上がったが、不肖の息