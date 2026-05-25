２年後も期待大だ。レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２４日、駒沢体育館）、女子５７キロ級は２０２４年パリ五輪５３キロ級で金メダルの藤波朱理（２２＝レスター）が永本聖奈（アイシン）に８―０と快勝。連勝記録を１５３に伸ばし、今秋のアジア大会（愛知）と世界選手権（カザフスタン）の代表権を獲得した。非常事態にも負けなかった。今大会の約３週間前に左ヒザの靱帯を