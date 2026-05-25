俳優の野呂佳代が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。野呂佳代＝テレビ朝日提供近年は俳優として活躍する野呂が同番組初登場。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い、22歳の頃にオーディションを受けてAKB48に合格してアイドルになった。卒業後は仕事がなくなり、一時は落ち込んだこともあったそうだが、バラエティ番組への出演をきっかけに、今は長年の夢