◆ファーム・リーグハヤテ５―２１巨人（２４日・静岡）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）が３安打３打点の活躍を見せた。ファーム・リーグのハヤテ戦（静岡）に「３番・左翼」で先発出場。３回１死一、二塁で迎えた第２打席で左翼への２点適時二塁打を放つと、５回２死二塁で右翼線へ適時二塁打、７回１死一塁で右前へはじき返し猛打賞。「バットを内側から出すことを練習から心がけているので、それができた結果」