「妊娠がわかるまで、妻がファッションや美容に月10万円も使っていることを、まったく知りませんでした」都内在住の会社員・航平さん（34歳、仮名＝以下同）は、そう苦笑いする。妻（33歳）は企業の役員秘書。夫婦合わせた世帯年収は約1,100万円で、23区内で家賃17万円のマンションに暮らす、いわゆる「パワーカップル」に近い夫婦だ。結婚以来、「お互い働いているから」と、それぞれの財布に干渉しない生活を続けてきた。しか