第６５回春季北海道高校野球大会が２５日、札幌モエレ沼公園野球場で開幕する。前日の２４日には、出場全１６校による公式練習が行われた。クラークは２５日に釧路湖陵と対戦する。クラークの名将・佐々木啓司監督（７０）が、開幕戦勝利で道大会通算２００勝に王手だ。１９７８年に駒大岩見沢の監督に就任後、母校を春夏通算１２度甲子園出場に導いた。２０１４年からはクラークを率いて同４度聖地で指揮を執っている。総監督