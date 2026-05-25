第６５回春季北海道高校野球大会が２５日、札幌モエレ沼公園野球場で開幕する。前日の２４日には、出場全１６校による公式練習が行われた。北照は２５日に函館大有斗と対戦する。北照の最速１４９キロ右腕・中谷嘉希（３年）が大学進学を表明した。３月のセンバツ甲子園後は、球速が最速でも１４０キロほどまで低下。大河恭平部長から右腕の上げ方について指導を受け、本来の快速球を取り戻した。ＮＰＢスカウトからも注目され