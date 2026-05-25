今年も酷暑が予想される中、東京都が「東京クールビズ」と題し、職場での服装や働き方を見直すことを発表。職員のハーフパンツ着用をOKとしたことが波紋を呼んでいる。ネットでは「家じゃねぇんだよ」「見ていて不快」などと散々な言われようである。【短パン履いて25年】“熟練短パンウォーカー”が伝授するクールな短パンコーデとNG短パンスタイル実はこの論争、2007〜2009年頃も発生したことがある。その頃も概ね上記のよう