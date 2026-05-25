引退を決めた選手のラストシーズンには、独特の緊張感がある。西武一筋25年目のベテラン、栗山巧が今季限りでの現役引退を表明し、最後のシーズンに臨んでいる。今季は主に代打で出場し、初打席となった4月18日の日本ハム戦では、プロ通算2151本目となる中前安打を記録した。通常、引退発表はシーズン終盤以降に行われることが多い。だが過去にも、今季の栗山のように早い段階で引退を明かし、残りのシーズンを完全燃焼した男