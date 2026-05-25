第６５回春季北海道高校野球大会が２５日、札幌モエレ沼公園野球場で開幕する。前日の２４日には、出場全１６校による公式練習が行われた。２３年ぶり出場を果たした帯広三条の最速１４４キロ左腕・安藤美壱（みいち、３年）は投打でＮＰＢスカウトから注目される逸材。２００１年以来の勝利を目指し、２７日の初戦で旭川志峯に挑む。春全道２５年ぶり勝利へ、帯広三条の安藤が投打でチームをけん引する。公式練習では初めてプ