女優の八木莉可子（２４）がドレスアップした姿を公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＨｏｕｓｅｏｆＤｉｏｒＳｈｉｎｓａｉｂａｓｈｉ」と記して背中が大きく開いたトップス姿を披露した八木。笑顔が印象的でキュートなイメージを持つ八木だが、１６９センチの抜群スタイルの持ち主で、黒パンツを合わせたコーディネートをクールに着こなしている。この投稿にフォロワーからは「美しい背中」「め