◆米大リーグカブス５―８ストロズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが２４日（日本時間２５日）、本拠地でアストロズに逆転負けを喫し、８連敗となった。鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でフル出場も、４打数無安打で４試合、１４打席連続無安打。先発した今永昇太投手（３２）は３本塁打を浴びるなど、６回７安打７失点の乱調で５敗目（４勝）を喫した。７連敗中だったカブスは、２回に今