◇プロ野球パ・リーグ 西武4-3オリックス（24日、ベルーナドーム）西武が交流戦前の最後の試合でオリックスに勝利し首位浮上。西口文也監督がこの日活躍したカナリオ選手をたたえました。西武は初回、1点を失いますがその裏、1番のカナリオ選手が初球をとらえ同点。さらにネビン選手の犠牲フライですぐに勝ち越しました。西口監督は「初回先制されたあとにすぐにカニー(カナリオ選手)がホームランを打って追いついてくれたところが