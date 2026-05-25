お笑い芸人のやす子（27）が、20日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。自衛隊の現役時代に実践していたという消臭法を紹介した。【動画】熱心すぎる…専門家たちのトークに驚きの声をあげるやす子、みちょぱら出演者この日は、「梅雨間近！ニオイ（秘）対策」と題し、「加齢臭」「汗」「口臭」「靴」など、さまざまな“ニオイ対策”について評論家が伝授。やす子のほか、池田美優（27）がゲス