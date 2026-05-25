多数のアイドル・女優・歌手を輩出した名門ミスコン「ミスマガジン2024」で『ミスヤングマガジン』を受賞した山本杏（20）が、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】美背中チラリ…！あざとさ全開の山本杏応募総数2784人から『ミスヤングマガジン』に選ばれた山本は、ティーン誌の専属モデルを務め、ABEMAで放送の『キミとオオカミくんには騙されない』に出演してブレイク。最近では