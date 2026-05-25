【週刊ヤングマガジン 2026年26号】 5月25日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日5月25日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年26号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には、晴こころさんと江下晏梨さんの“あんはる”コンビが登場。巻中グラビアは立花蘭さん、巻末グラビアはアイドルグループ・HzMeの永江梨乃さんが飾って