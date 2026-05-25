【週刊ヤングマガジン 2026年26号】 5月25日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年26号」を本日5月25日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーには、大村知空氏によるSF新連載「ラットコレクティブ」が登場。また「ブルーピリオド」と「平成敗残兵すみれちゃん」、「ヤニねこ」のスペシャル“謎”コラボが実現し、裏