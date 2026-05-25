主演・今田美桜が医師役に初挑戦。1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台に繰り広げられる本格医療ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』。本作では、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため――ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマを届けていく。きたる7月からの放送に向け、撮影も快調。チーム