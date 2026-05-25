フジテレビ系で放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』で、JAXAの宇宙日本食開発担当・木島真を演じている神木隆之介。第5話では、主演・北村匠海演じる朝野（峻一）先生とついに本格的に対峙し、物語は大きく動き始めた。今回のインタビューでは、神木が現場で感じた北村の芝居の凄みや、「自分の可能性をもっと発見していきたい」と語る現在の仕事観について話を聞いた。 参考：TXQ FICTION『神木隆之介』は“何を”