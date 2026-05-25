7月よりテレビ朝日系で放送がスタートする今田美桜主演ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』に磯村勇斗が出演することが決定した。 参考：『あんぱん』を経て初の医師役に今田美桜、『クロスロード』は主演としての佇まいに注目 『ドクターX ～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）や『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）のスタッフが集結した