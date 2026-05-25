開催：2026.5.25 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 0 [メッツ] MLBの試合が25日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとメッツが対戦した。 マーリンズの先発投手はタイラー・フィリップス、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。 9回裏、3番 エリベルト・エルナンデス 2球目を打ってセンターへの満塁ホーム