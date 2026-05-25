開催：2026.5.25 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 1 - 5 [ドジャース] MLBの試合が25日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとドジャースが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。 2回裏、7番 サル・フリリック 初球を