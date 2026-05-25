ラ・リーガ 25/26の第38節 ビリャレアルとアトレチコ・マドリードの試合が、5月25日04:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF