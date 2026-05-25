セリエA 25/26の第38節 クレモネーゼとコモの試合が、5月25日03:45にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、マルティン・バ