セリエA 25/26の第38節 レッチェとジェノアの試合が、5月25日03:45にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。 レッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはミカエル・エラートソン（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ねた。 試