セリエA 25/26の第38節 ＡＣミランとカリアリの試合が、5月25日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはクリストフェル・エンクンク（FW）、サンティアゴ・ヒメネス（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジェンナーロ・ボレッリ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名