セリエA 25/26の第38節 ベローナとローマの試合が、5月25日03:45にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）