韓国チアリーダーのイ・ダヘが引き締まった“美くびれ”でファンを虜にしている。【写真】そんな格好で大丈夫？イ・ダヘの危険な白レギンス姿イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「夏が来ているよ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、開放的な海辺でスイカを手にしながらカメラに微笑みかけるイ・ダヘが写っている。ノースリーブのクロップド丈トップスにデニムパンツを合わせたコーデ