全国の主要家電量販店・ネットショップから実売データを毎日集計しているPOSデータベース「BCNランキング」。今回はその「BCNランキング」をもとに4月に最も売れたキャリアフリーのAndroidスマートフォンをチェックしてみよう。●キャリアフリーのAndroidスマホ 一番売れた機種は何？今回集計したのは、OSがAndroidでキャリアフリーのスマートフォン。機種別に集計し、販売数量の多い順にランキングを作成した。【第3位】OPPO