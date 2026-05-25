◇ア・リーグレッドソックス5―6ツインズ（2026年5月24日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が24日（日本時間25日）、本拠地フェンウェイ・パークで行われたツインズ戦に「5番・DH」で先発出場。2回の第1打席に待望の今季1号同点ソロを放つなど、4打数2安打1打点1本塁打と活躍するも5―6で敗戦。同一カード3連敗を喫してしまった。雨が降りしきるなかでの一戦で吉田は3試合ぶりにスタメン起用。すると1点を