◇パ・リーグ日本ハム6―７ソフトバンク（2026年5月24日みずほペイペイD）日本ハムはソフトバンクに開幕から8連敗を喫した。初回に野村がプロ初の満塁弾で先制も、先発・北山が踏ん張れず、4回8安打6失点で降板。5回にレイエス、7回にカストロのソロで同点に追いついたが、8回に勝ち越しを許した。監督通算300勝がまたもお預けになった新庄監督は「強い、強いね。（3試合で）28点も取られたら勝てん」と苦笑い。23勝26敗