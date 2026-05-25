俳優の坂東龍汰（29）が25日までに自身のインスタグラムを更新。24日に29歳誕生日を迎えたことを報告した。坂東は「Turnto29」と誕生日を迎えたことを報告するとともに、2と9のロウソクが刺さったケーキで祝福されたショットを投稿した。また、ケーキを持っていた坂東は髪色がオレンジの新ヘアとなっており、次の投稿で「そしてオレンジになりました」と伝えつつ「29歳もよろしくお願いします」とつづった。この投稿に