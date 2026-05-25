中国商務部によると、1〜4月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比6．8％増の2万113社となり、実行ベースの外資利用額は前年比10．3％減の2876億9000万元（約6兆7407億円）でした。業界別で見ると、製造業は788億8000万元（約1兆8482億円）で、サービス業は2041億5000万元（約4兆7833億円）でした。ハイテク産業は前年比20．3％増の1163億3000万元（約2兆7257億円）で、実行ベースの外資利用額全体に占める割合は40．4％