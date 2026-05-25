◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）不屈の王魂だ。ソフトバンクは「王貞治レガシーデー」として開催された24日の日本ハム戦に7―6で逆転勝ちした。全員が王貞治球団会長（86）が監督時代につけていた背番号「89」のユニホームを着用。初回に4点先行されるも諦めず柳田悠岐外野手（37）が3回に一時勝ち越しの2ラン、8回には決勝犠飛と3打点で勝利に貢献した。今季2度目の同一カード3連戦3