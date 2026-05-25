◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）ソフトバンクの前田悠は初回、野村に満塁本塁打を浴び、4回途中4失点で降板。「初回からリズム、テンポの悪い投球になってしまった」と悔やんだ。早い回に降板してしまったことについても「チーム、中継ぎの皆さんに迷惑をかけてしまったと思います」とただただ反省モードだった。