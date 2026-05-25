「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）上原佑厩舎のライヒスアドラー、フォルテアンジェロ、ゴーイントゥスカイは２４日、美浦の角馬場からＢコースを１周し、坂路を登坂。ライヒスは４Ｆ５５秒７−１２秒９、フォルテは４Ｆ５６秒５−１３秒３、ゴーインは４Ｆ５５秒９−１３秒０の時計を出した。上原佑師は「きょうは坂路での追い切りでしたが、３頭とも上向いている印象で、この状態をキープして本番に臨めればと思いま