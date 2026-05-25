◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）「王貞治レガシーデー」としてソフトバンクが開催した一戦。選手が監督時代の背番号「89」の特別ユニホームを着用し、日本ハムに逆転勝利を収めた熱戦に86歳の王会長は興奮を隠せなかった。「あの（初回の）4点を取り返すぐらいだから大したもんだよ。周東の三塁打が大きかったし、（柳田は）本人もだいぶしんどかったと思うけど、こういうところで出