「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）ホースマンならば誰でも憧れるのが競馬の祭典。今年も３歳馬の頂点を目指し、３１日に東京競馬場に集結するが、その中には初めてダービーを経験するホースマンもいる。どんな思いで大舞台に臨むのか−。初挑戦の調教師や騎手にスポットを当て５回にわたって掲載する。第１回は、騎手として３度の勝利はあるが調教師としては初の舞台となる福永祐一調教師（４９）＝栗東＝です。◇