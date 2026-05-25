◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）「王貞治レガシーデー」としてソフトバンクが開催した一戦。セレモニーにはダイエー、ソフトバンクでプレーした11人が参加し、3人の監督経験者も並んだ。王会長から監督を継承した秋山幸二氏は「（王会長は）負けず嫌いであり、気持ちの強さを今も持ち続けている。自分にはできない」と最敬礼。監督として3度のリーグ優勝と5度の日本一に導いた工藤