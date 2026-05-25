◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）16日の楽天戦から7試合連続「1番」に固定されたソフトバンク・正木は初回先頭で右中間二塁打し、復帰後8試合連続安打とした。4点ビハインドの2回2死満塁では北山の外角スライダーを我慢し、押し出し四球を選んだ。小久保監督は「押し出しも外の難しい変化球をしっかり見極めた。打線が上向きな中でつながった」と3試合連続2桁安打の起爆剤となってい