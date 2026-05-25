「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞２着リアライズシリウス、スプリングＳ勝ちのアウダーシアの手塚久厩舎２頭は２４日、同時に美浦坂路へ。ともに単走でリアライズは４Ｆ５６秒０−１２秒９、アウダーシアは４Ｆ５６秒２−１３秒１で駆け上がった。大村助手はリアライズに「攻めてきても体がへこたれることもない。コース変わりと十分な上積みに期待」と状態は絶好。アウダーシアには「体に幅が出て、力強くなっ