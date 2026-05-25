◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）ソフトバンク・杉山が、1点差の9回を無失点でしのぎ、4月9日の西武戦以来の5セーブ目を記録した。「復帰後初セーブになったので良かったです。これからもリードを守れるように頑張ります」二転三転の攻防が繰り広げられて7―6の9回。マウンドを任されたのは背番号40だった。4月11日の日本ハム戦で自身の投球に納得いかず、ベンチを殴って左手を骨折