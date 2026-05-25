「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）あと一歩届かなかった。それでもドリームコアが見せた執念の走りは、確かに未来を感じさせるものだった。２０日に逝去した萩原師へ捧げる“弔いＶ”を目指して挑んだ。一度は先頭に立ったものの、ゴール前で勝ち馬に差され、首差の２着惜敗。南田助手は「よく頑張ってくれたと思います。力は出し切ってくれたと思うけど悔しいですね」と肩を落とした。亡き師匠へ向けて「勝てなくて、すい