◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）ソフトバンクの周東が起死回生の一打を放った。3点ビハインドの2回2死満塁、北山の真ん中低め直球を右翼線へ同点となる3点適時三塁打だ。「今日はセレモニーもありましたし、ああいった（レジェンドの）方々が来られた。勝ち試合を見せたかった」とにやり。試合後、王会長も開口一番で「周東の3点三塁打か、あれが大きかったね」と手放しで喜んだ