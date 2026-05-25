●ブリュワーズ1−5ドジャース○＜現地時間5月24日アメリカンファミリー・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが中地区首位のミルウォーキー・ブリュワーズにカード勝ち越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2出塁を記録。先発登板した山本由伸投手（27）は7回1失点と好投し、今季4勝目を挙げた。中5日でマウンドに上がった山本は、先頭打者チョウリオへの初球でボテボテの内野安打を許すも