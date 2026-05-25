料理をする飼い主さんの背中におんぶしてもらっている猫の「牛子」ちゃん。赤ちゃんのように大人しく背負われ、飼い主さんを独占して幸せそうにくつろいでいる姿を収めた動画は、記事執筆時点で41万再生を突破。「逃げないんだね」「ご飯作りも、モチベーション上がりますね」との声が上がっています。 【動画：夕飯の支度中、猫を『ショッピングバッグ』に入れてみたら…あまりにも『赤ちゃんすぎる光景』】 飼い主に