おやつをおねだりしていた子猫たち…。愛らしいアピールのビフォーアフターが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は123万回を超え、29万件を超える「いいね」が寄せられています。 【動画：大きな声で鳴いて『おやつをおねだりする猫たち』→8年後…尊すぎるビフォーアフター】 全力のおねだり Instagramアカウント「@tetomugiharu」に投稿されたのは、猫ちゃんたちのおねだりのビフ