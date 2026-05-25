髪のスタイリングに時間をかけられない人は、時短できれい見えが狙えるスタイルをマネしてみて。手間をかけずに整うだけでなく、ラフすぎず大人にちょうどよい抜け感を演出してくれます。40・50代におすすめの、扱いやすさとおしゃれを両立したヘアをご紹介します。 肩ラインで決まるひし形外ハネレイヤー 肩につくくらいのミディアムヘアにレイヤーを入れた、ひし形シルエットの外ハネスタイル。トップに自