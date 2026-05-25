チャンピオンの血筋をもつ子猫 画像はイメージです 中国で有名な「チャンピオンの血をひく猫」が、このほど獣医の医療ミスにより亡くなりました。 亡くなった猫Kuankuanを飼っていたのは、深圳にある猫用ホテルの経営者で、ソーシャルメディアでのフォロワーが500万人もいる「ペットインフルエンサー」の蠟峰さんです。蠟さんはめずらしい毛色のブリティッシュ・ロン